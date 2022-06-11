"زوجة الأب امرأة بلا قلب.. خنقت رحمة".. جريمة بشعة هزت العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

جريمة بشعة هزت أرجاء منطقة العامرية ثان غرب محافظة الإسكندرية بعدما تجردت ربة منزل من كل مشاعر الإنسانية والرحمة وتفننت فى قتل طفلة لا تعرف من الدنيا سوى اللعب فهى لا تعى شيئا فى الدنيا وعمرها لم يتجاوز 11عاما قتلها بعد أن اعتصر تفكيرها الشيطانى إلى إزهاق روح الطفلة كى تقطع كل الخيوط بين زوجها وطليقته.

بعد أن انفصلت أم المجنى عليها عن أبيها وأصر الأب على أخذ الطفلة من أمها تزوج الاب من امرأة بلا قلب وترك أطفاله معها لتربيها ولكنها قتلتهم ولم ترحم صراخ المجنى عليها " "رحمه " طفلة لا تعى من الدنيا شيئا غير الرحمة فلم تجدها فى جبروت زوجة أبيها التى وقفت من الشيطان الذى خطط ورسم لها خطتها البشعة وخيل لها أنه قد تنجوا من فعلتها فكان عشماوى فى انتظارها.

حيث قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا إحالة أوراق المتهمة " ح.م.م" ربة منزل إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامها فى اتهامها بقتل المجنى عليها " ر.أ.ح"

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11398 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان بلاغا من الوحدة الصحية بمركز ومدينة برج العرب يفيد بوفاة المجنى عليها بسبب الخنق.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان انها توصلت إلى أن المتهمة " ح.م.م" 22 سنة ربة منزل تزوجت من والد المجنى عليها الطفلة " ر.ا.ح " مواليد 2011 وكانت المتهمة على خلاف دائم من المجنى عليها وبغية عدم تطليقها من زوجها اعتصر تفكيرها الشيطانى إلى إزهاق روحها واختمرت لديها تلك النية الإجرامية الخبيثة فاستغلت خلوتها بالمسكن وصغر سنها وفطرتها البريئة فهمت بتغيير ملابسها واصطحبت فريستها لغرفة نومها وضعتها على الفراش وضغطت على عنقها فخنقتها حتى تأكدت من إزهاق روحها وقامت بتنظيم مسكنها حتى لا يلاحظ أحد فعلتها الإجرامية وتظاهرات عند عودة زوجها إلى المنزل بأن الطفلة بحالة إعياء شديد قبل دلوفها إلى فراشها فقام الاب بالذهاب بها إلى الوحدة الصحية التى قررت أن الطفلة متوفية بآثار الخنق.

وتبين من التحقيقات من شهادة والد المجنى عليها عندما عاد إلى المنزل قالت له المتهمة أن نجلته شعرت بالإعياء الشديد ودلفت للنوم فكشف عنها الغطاء عن نجلته وابصر سائل ابيض بفمها فأسرع إلى الوحدة الصحية إلا أنها كانت متوفية واضاف فى التحقيقات بأن المتهمة قد أزهقت روح نجلته الثانية من قبل وحرر عنها الدعوى رقم 11397 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان وانها السبب فى قتل نجلته وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرار إحالتها إلى المفتى وحددت جلسة 3 يوليو القادم للنطق بالحكم فى إعدامها.