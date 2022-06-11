رسميا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 84.26%

الشرقية ــ فتحية الديب

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم السبت، بحضور محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.26%.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي في محافظة الشرقية يوم السبت الموافق 21 مايو الماضي، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، فيما انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية يوم الخميس الموافق 26 مايو الماضي، في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، إذ تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 136 ألف و982 طالب وطالبة، وذلك أمام 769 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، بينهم 134 ألف و750 طالبا وطالبة بـ الشهادة الإعدادية العامة.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدًا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، وسط تأكيد على أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.