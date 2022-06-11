رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل سفير اليابان ووفد وكالة جايكا بالإسماعيلية

كتب ــ وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، مع وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة بالإسماعيلية.

وفي مستهل الزيارة، تم استعراض آخر مستجدات التنفيذ من مشروع التعاون الفني (جايكا) لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات (EHQIPS)، والتي ترتكز على تطبيق الأنشطة المطورة لنظام (5S kaizen - TQM)، وتشمل "الالتزام بالحفاظ على نظافة وسلامة البيئة الداخلية للمنشآت الصحية Shine، تنظيم وتحديد الأولويات Set in order، تصنيف المهم وغير المهم Sort، التنميط بأدلة ومعايير موحدة Standardize، المتابعة والتقييم لتحقيق الاستدامة وتحديد الاحتياجات المستقبلية Sustain".

واستعراض، جهود هيئة الرعاية الصحية فيما يتعلق بالتدريب على أنشطة مشروعات تحسين جودة خدمات المستشفيات لمدراء المستشفيات وفرق عمل رضاء المنتفعين ومكافحة العدوى والموارد البشرية، إضافة إلى تدريب المدربين لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالمستشفيات، وضمان مطابقتها لأحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى الميكنة والتحول الرقمي للخدمات من أجل تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وشملت الزيارة، تفقد الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومنها أقسام العناية المركزة للاطلاع على جودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمرضى، إضافة إلى أقسام الملفات والسجلات الطبية، عناية القلب والصدر، قسطرة القلب، لاستطلاع مؤشرات العمل الحالية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولمتابعة ودراسة نتائج تطبيق الأنشطة المطورة Kaizen لتحسين الجودة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التعاون مع الجانب الياباني لتبادل المعرفة والخبرات للدعم الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ مما يسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

ولفت، إلى مشاركة (جايكا) أحد الجهات الممثلة للخبرات اليابانية في دعم نجاحات التأمين الصحي الشامل، مُثمِّنًا الإسهامات العديدة لها، وما تقدمه من دعم لمصر في إنشاء العديد من المشروعات التنموية، والتي تهدف في المقام الأول، إلى دعم الجهود المصرية في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصريين بجودة عالمية.

وأكد السبكي، سعي الهيئة الدائم للاستفادة من شركاء النجاح الدوليين في تعزيز تجربة التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أن التعاون بين الجانب المصري والياباني يسهم في نقل نظم محدثّة من الجانب الياباني لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة التي تعزز تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتناقل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، والتكنولوجيا الصحية وميكنة الخدمات والتعاملات الإلكترونية، والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة للمنظومة وحسن إداراتها ومطابقتها للمعايير العالمية.

ومن جانبه، أشاد السفير أوكا هيروشي، خلال الزيارة، بالإنجاز الذي حققته مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى جودة ودقة التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل، واحترافية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية.

وأثنى، على مستوى التجهيزات الإنشائية والطبية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المحدثة، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لمشروع التأمين الصحي الشامل المصري، باعتبارهم أحد شركاء التنمية الدوليين لدعم نجاح أي تجربة، قائلًا "أشيد بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل ونجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر".

وأشاد هيروشي، بطريقة العمل التي ترتكز على تطبيق الأنشطة المطورة لتحسين جودة خدمات المستشفيات بنظام (5S kaizen - TQM)، ومعربًا عن خالص امتنان بلاده للتعاون المستمر ودعم مشروع التعاون الفني (جايكا) لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات"، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مستوى جودة الخدمة بالمستشفيات، وله أثر كبير على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبه، أبدى الدكتور أحمد السبكي، اعتزازه بهذه الإشادة التي تعكس الإنجازات التي تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن لدى الهيئة العديد من الخبرات في بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، التي يمكن نقلها لأيًا من الدول الأخرى، وكذا تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية على تقديم كل سبل الدعم الفني والتعاون مع الدول الأخرى، كما أكد التعاون الناجح بين مصر واليابان، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، ومعربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترات القادمة.