الرعاية الصحية تعقد لقاءا مع ممثلى المجتمع المدنى بإسنا لسماع مقترحاتهم بالصحة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد قيادات فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لقاء جديد مع ممثلي المجتمع المدني في مدينة إسنا، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتواصل المستمر والفعال مع الشارع المصري والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لاستطلاع آرائهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، للعمل على تلبية احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية، مما يحقق أعلى معدلات رضاهم عن الخدمة.

واستهدف اللقاء، تعزيز الوعي حول رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية "نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية"، وأهدافها الاستراتيجية للوصول إلى سعادة ورخاء ورضاء المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث ضم اللقاء عددًا من مسئولي فرع الهيئة بالأقصر، مع ممثلين عن المجتمع المدني من الشيوخ والعُمَد والشباب المهتمين بقضايا الرعاية الصحية لمركز ومدينة إسنا، والذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة، للالتقاء بجميع ممثلي المراكز والمدن والقرى بالمحافظة.

وتم خلال فعاليات اللقاء الاستماع إلى كافة متطلبات ومقترحات المشاركين باللقاء، للعمل على دراستها وتنفيذها، مما يسهم في تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن خدمات الرعاية الصحية المقدمة، والمرتكزة على تلبية احتياجاتهم وتوفير التغطية الصحية الشاملة لهم، واستمر اللقاء لعدة ساعات طويلة، وأعرب الحضور عن بالغ سعادتهم لمشاركتهم في اللقاء والاستماع إليهم بما يسهم في التواصل الفعال معهم، والاستجابة لاحتياجاتهم.

وتمت فعاليات اللقاء داخل مقر فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بمشاركة كلٍ من الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور كيرلس طلعت مدير إدارة رضاء المنتفعين بالفرع، والدكتور محمد عبد الهادي مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع، والدكتور أحمد حماد مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتورة ماريان مراد مدير المكتب الفني بالفرع، وعدد من المسؤولين والأعضاء في الإدارات المختلفة بالفرع.



الرعاية الصحية تعقد لقاء مع ممثلى المجتمع المدنى فى مدينة إسنا (1)



الرعاية الصحية تعقد لقاء مع ممثلى المجتمع المدنى فى مدينة إسنا (2)



الرعاية الصحية تعقد لقاء مع ممثلى المجتمع المدنى فى مدينة إسنا (3)



الرعاية الصحية تعقد لقاء مع ممثلى المجتمع المدنى فى مدينة إسنا (4)