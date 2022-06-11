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خد بالك.. تذبذب التيار خلال ارتفاع الحرارة يتسبب فى ماس كهربائى

السبت، 11 يونيو 2022 04:30 ص
خد بالك.. تذبذب التيار خلال ارتفاع الحرارة يتسبب فى ماس كهربائى وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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تذبذب التيار الكهربائي بشكل مستمر قد يعرضك منزلك لماس كهربائى، لذلك يرصد "اليوم السابع" للقارئ كل ما يريد معرفته عن الخطوات التي يجب اتباعها في حالة التعرض لتذبذب التيار الكهربائي بمنزله، وهى كالآتى:  
 
1- تقديم شكوى بمقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2- الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.
 
3- إرسال شكوى على البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر - رقم بریدي11811 شارع صلاح سالم.
 
4- الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.
 
5- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).
 
6- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.
 
7- تقديم شكوى على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.
 
8- تقديم شكوى بمكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

تذبذ التيار الكهربائي

اليوم السابع بلس



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