جنايات الإسكندرية تحيل ربة منزل للمفتى لقتلها نجل زوجها خنقا بسبب خلافات زوجية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمةبإحالة أوراق المتهمة " ح.م.م" ربة منزل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها في اتهامها بقتل المجني عليها " ر.أ.ح" طفل يبلغ 12 عاما وهو نجل زوجها بسبب خلافات زوجية.

البداية ترجع الى عام 2021 فى القضية التى تحمل رقم 11398 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان بلاغا من الوحدة الصحية بمركز ومدينة برج العرب يفيد بوفاة المجني عليها بسبب الخنق.

حيث توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان أنها توصلت إلى أن المتهمة "ح.م.م" 22 سنة ربة منزل تزوجت من والد المجني عليها الطفلة " ر.ا.ح " مواليد 2011 وكانت المتهمة على خلاف دائم من المجني عليها وبغية عدم تطليقها من زوجها اعتصر تفكيرها الشيطاني إلى إزهاق روحها واختمرت لديها تلك النية الإجرامية الخبيثة فاستغلت خلوتها بالمسكن وصغر سنها وفطرتها البريئة فهمت بتغيير ملابسها و اصطحبت فريستها لغرفة نومها وضعتها على الفراش وضغطت على عنقها فخنقتها حتى تأكدت من إزهاق روحها وقامت بتنظيم مسكنها حتى لا يلاحظ أحد فعلتها الإجرامية وتظاهرات عند عودة زوجها إلى المنزل بأن الطفلة بحالة إعياء شديد قبل دلوفها إلي فراشها فقام الأب بالذهاب بها إلى الوحدة الصحية التي قررت أن الطفلة متوفاة آثار الخنق.

وتبين من التحقيقات من شهادة والد المجني عليها أنه عندما عاد إلى المنزل قالت له المتهمة أن نجلته شعرت بالإعياء الشديد ودلفت للنوم فكشف عنه الغطاء عن نجلته وأبصر سائل ابيض بفمها فأسرع إلى الوحدة الصحية إلا أنها كانت متوفية وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمة علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرار إحالتها إلى المفتي وحددت جلسة 3 يوليو القادم للنطق بالحكم في إعدامها.