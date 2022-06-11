اليوم السابع
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توريد 463 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا بعد تحقيق المستهدف بنسبة 100%

السبت، 11 يونيو 2022 11:47 ص
توريد 463 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا بعد تحقيق المستهدف بنسبة 100% اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الشون والصوامع الحكومية، تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، وذلك عقب تحقيق المستهدف بنسبة 100%، حيث تم إنه تم توريد 463342 طن و 933 كيلو جرام حتى الآن، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح.

أكد المحافظ، على ضرورة التأكد من استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

 

 


توريد القمح

محصول القمح

مديرية التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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