توريد 463 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا بعد تحقيق المستهدف بنسبة 100%

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الشون والصوامع الحكومية، تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، وذلك عقب تحقيق المستهدف بنسبة 100%، حيث تم إنه تم توريد 463342 طن و 933 كيلو جرام حتى الآن، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح .