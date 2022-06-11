تموين بورسعيد: مركز بورفؤاد المطور الأول من نوعه لمواكبة التحول الرقمى

بورسعيد محمد فرج

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية خاصة لليوم السابع، أن مدينة بورفؤاد تشهد إنشاء مركز تموينى نموذجى مطور ويعد "ثامن" مركز على مستوى بورسعيد والأول من نوعه على مستوى الجمهورية، لمواكبة منظومة التحول الرقمى.

وأشار إلى أن المركز يضم إدارة تموينية للتيسير على المواطنين بمدينة بورفؤاد، فضلاً أنه ينضم إلى المراكز التموينية السبع المطورة والمتمثلة فى مركز خدمة بورفؤاد النموذجى.

ومركز الخدمات التموينية بحى الشرق ومركز الخدمات التموينية بحى المناخ والمركز النموذجى للخدمات التموينية بمنطقة الـ 5000 التعاونى بحى الزهور ومركز خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومركز الخدمات التموينية بحى الضواحى والجنوب ومكتب بورسعيد المميز للخدمات التموينية وإدارة ومركز بورفؤاد للخدمات التموينية الجديد وذلك فى إطار منظومة التحول الرقمى التي تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة بما يواكب رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أشاد ثابت بالمركز وبمستوى أداء العاملين وتعرفهم على منظومة العمل التى تهدف إلى تعزيز منظومة التحول الرقمى.

وتابع: أن الهدف الأساسى من إنشاء هذه المراكز هو التيسير على المواطنين فى أداء الخدمة التموينية المطلوبة بسهولة ويسر وفى وقت قصير.

وفى ذات السياق أكد ثابت بأنه تفقد المركز للتأكد على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين حفاظاً سير العمل للارتقاء بالخدمات وسرعة الأداء.

وأوضح أن المركز يضم 6 شبابيك مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وخاصة منطقة الجزيرة ومشروع الإسكان التعاونى الجديد ومساكن محمد على ومعاشات العاملين بهيئة قناة السويس ومواطنى سهل الطينة بشرق بورسعيد.

وقال إن المركز يضم أيضاً صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلى بالإضافة الى تركيب أجهزة تكييف وأجهزة كمبيوتر تواكب التطوير بكل ما له من مميزات ليصبح خدمة متميزة تقدم للمواطنين بسهولة ويسر فضلاً أنه يقدم المزيد من الارتقاء بالأداء بما فيه مصلحة المواطن والعمل علي حل كافة المشاكل والمعوقات اثناء تأدية الخدمة.

وأضاف ناصر أن المركز يتيح جميع خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة ببطاقة التموين الذكية من حيث تصنيف الخدمات المتمثلة فى "بدل التالف و الفاقد وخصم أفراد وإضافة أفراد واستخراج بطاقة فصل اجتماعى "طلاق" أو زواج، فضلا عن استخراج بطاقة تموينية لأول مرة لمن تنطبق عليه الشروط و نقل بطاقة تموينية من محافظة إلى أخرى أو إلغاء بطاقة فى حالة رغبة المواطن.



مركز بورفؤاد المطور (1)



مركز بورفؤاد المطور (2)



مركز بورفؤاد المطور (3)