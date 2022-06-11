تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1804 حالات بقرية الشيخ حسن بمركز مطاى في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة، في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجميع مراكز وقري المحافظة، ولكافة فئات المواطنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الطبية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه توقيع الكشف الطبي على 1804 حالات مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، بقرية الشيخ حسن بمركز مطاي، مؤكداً على استمرار الجهود لتنظيم العديد من القوافل الطبية والعلاجية وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، انه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمختلف التخصصات، حيث تم فحص 401 حالة جراحة، 467 حالة أطفال، 243 باطنة، 110 قلب، 96 نساء، 104 أسنان، 217 جلدية، 123 حالة انف واذن، 43 حالة لتنظيم الأسرة، بالإضافة لإجراء 151 من التحاليل المختلفة وإجراء 17 حالة موجات صوتية واجراء 4 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 74 متردد وتم إجراء خلع اسنان لـ 4 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 28 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 105 مترددين من خلال استخدام 4 عيادات متنقلة.



القوافل الطبية والعلاجية وصرف العلاج للمواطنين (1)



القوافل الطبية والعلاجية وصرف العلاج للمواطنين (2)



القوافل الطبية والعلاجية وصرف العلاج للمواطنين (3)



القوافل الطبية والعلاجية وصرف العلاج للمواطنين (4)