تعرف على كيفية طلب الأحوال المدنية للمنزل لاستخراج وثائق كبار السن

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تقديم خدماته الجماهيرية للمواطنين، والعمل على راحتهم، حيث تم تخصيص أرقام المركز المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

ولا تتوقف عمليات التطوير والتحديث بالمواقع الشرطية الجماهيرية، لتقديم أفضل الخدمات في أقل وقت زمني، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.

الخدمات الجماهيرية الجديدة المتطورة، تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث لقيت استحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

ومع دخول فصل الصيف، بدأ قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، في إطلاق العديد من الخدمات، منها تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

وأتاح قطاع الأحوال المدنية الحصول على كافة الوثائق عبر الانترنت، ومن المنازل، ومن خلال سيارات الأحوال المدنية المتنقلة، فضلا عن سرعة استخراج بطاقات الرقم القومي، حتى بات المواطنين يستطيع استخراجها في نفس اليوم، فضلا عن مد ساعات العمل للتاسعة مساءً، والتوسع في إقامة سجلات مدنية بالمولات.

وبات قطاع الأحوال المدنية يشهد ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.