بوتين يوقع مرسوما بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى روسيا

كتب محمد جمال

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /السبت/، على قوانين بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) أنه لن يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد 15 مارس 2022 (منذ اللحظة التي قدمت فيها روسيا طلبا للانسحاب من مجلس أوروبا)، وسيتم دفع التعويضات وفقًا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالروبل فقط، في حساباتهم بالبنوك الروسية.



وأضافت أن مكتب المدعي العام الروسي يستطيع في أول يناير القادم، دفع التعويضات النقدية لمقدم الطلب وفقا لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه لن تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أساسًا لمراجعة القرارات التي تتخذها المحاكم الروسية.