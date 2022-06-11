اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بكين: نؤيد إصلاح منظمة التجارة العالمية في الاتجاه الصحيح

السبت، 11 يونيو 2022 03:00 ص
بكين: نؤيد إصلاح منظمة التجارة العالمية في الاتجاه الصحيح بكين - أرشيفية
وكالات

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قالت شو جيويه تينغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، إن بكين ستعمل على دفع إصلاح منظمة التجارة العالمية في الاتجاه الصحيح، ودعم التنمية الشاملة لنظام التجارة متعدد الأطراف.

وقالت شو إن وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو سيحضر المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو، مشيرة إلى أن جميع الأعضاء يتوقون إلى رؤية منظمة التجارة العالمية تستأنف عملياتها العادية في وقت مبكر ودفع قواعدها لمواكبة العصر.

وأضافت أن الصين ستعمل على دفع إصلاح منظمة التجارة العالمية في الاتجاه الصحيح، ودعم التنمية الشاملة لنظام التجارة متعدد الأطراف، والحقوق والمصالح المشروعة للأعضاء الناميين.

ونوهت بأن الصين ستدعم بثبات التعددية الحقيقية، وستدفع المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية لتحقيق نتائج إيجابية وعملية، وستعمل على دفع منظمة التجارة العالمية لأداء دور أكبر في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.


التجاره العالميه

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