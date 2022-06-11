بعد إصابته بمتلازمة رامزى هانت.. اعرف تفاصيل مرض جاستن بيبر وأعراضه

كتبت نهير عبد النبى

أعلن المغنى الكندى الشهير جاستن بيبر أمس إصابته بمتلازمة "رامزي هانت"، والتي سببت له شللاً في نصف وجهه الأيمن، بعد إصابته بفيروس أضر بعصب أذنه وكشف بيبر من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، كشف عن أن إصابته بمتلازمة "رامزي هانت"، جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس هاجم عصب أذنه وأعصاب وجهه وأصابه بشلل في نصف وجهه الأيمن.

وفى التقرير التالى يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن متلازمة رامزى هانت وفقًا لما ذكره موقع mayoclinic

ما هو مرض جاستن بيبر ؟

متلازمة رامزي هانت عبارة عن التهاب فيروسي يسببه فيروس الهربس العصبي، ويصيب العقدة الركبية للعصب الوجهي، وتسبب هذه الحالة إعادة تنشيط فيروس الهربس العصبي، والذي كان قد سبب إصابة المريض بجدري الماء.

ويمكن أن يؤدي العلاج الفوري لمتلازمة رامزي هانت إلى تقليص خطورة حدوث المضاعفات التي قد تشمل ضعفًا مستديما لعضلات الوجه وصمم.

س: ما هي أعراض متلازمة رامزى هانت؟

-شلل الوجه

-طفح جلدي مؤلم وأحمر اللون، مع ظهور بثور مليئة بالسائل على إحدى الأذنين أو داخلها أو حولها

-ضعف أو شلل بالوجه في نفس جانب الأذن المصابة

عادةً يظهر الطفح الجلدي وشلل الوجه في نفس الوقت ولكن في بعض الحالات، قد يحدث أحدهما قبل الآخر قد لا يحدث الطفح الجلدي إطلاقًا في بعض الأحيان.

-ألم الأذن

-فقدان السمع

-رنينًا بالأذن (طنينًا)

-صعوبة في إغلاق عين واحدة

-شعورًا بالدوخة أو الحركة (الدوار)

-تغيرًا في حاسة التذوق أو فقدانها

-جفاف بالفم والعينين

بعد غصابة جاستن بيبر .. ما هي أسباب متلازمة رامزى هانت؟

يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين أُصيبوا بجدري الماء للإصابة متلازمة رامزاي هانت. وفور تعافيك من جدري الماء، يظل الفيروس في جسمك وفي بعض الأحيان ينشط مرة أخرى في سنوات لاحقة، ليتسبب في الإصابة بالهربس النطاقي وطفح جلدي مؤلم مع وجود بثور مملوءة بسائل.

إن متلازمة رامزاي هانت هي تفشي الهريس النطاقي الذي يصيب العصب الوَجهي بالقرب من إحدى أذنيك، كما يمكن أن تتسبب في حدوث شلل بالوجه في أحد الجانبين وفقدان السمع.

س: ما هي عوامل الخطر؟

يمكن أن يصاب أي شخص أُصيب بجدري الماء بمتلازمة رامزي هانت، و تنتشر هذه الحالة لدى البالغين الأكبر سنًّا وتصيب عادة الأشخاص الذين تَزيد أعمارهم عن 60 عامًا نادرًا ما يصاب الأطفال بمتلازمة رامزاي هانت.

متلازمة رامزاي هانت ليست معدِيَة ومع ذلك، فإن إعادة تنشيط فيروس جدري الماء النطاقي يمكن أن تسبب إصابة الأشخاص بجدري الماء الذين لم يسبق أن أصيبوا به أو تلقوا تطعيماتهم ضد هذا المرض، و يمكن أن تكون العدوى خطيرة بالنسبة للأشخاص المصابين بمشكلات في الجهاز المناعي.

وإلى حين انتهاء قشرة بثور الطفح الجلدي، تجنب التلامس الجسدي مع:

-أي شخص لم يصاب أبدًا بجدري الماء أو لم يتناول أبدًا لقاح جدري الماء

-أي شخص له جهاز مناعي ضعيف

-حديثو الولادة

-النساء الحوامل

س ما هي مضاعفات المرض؟

قد تشمل مضاعَفات متلازمة رامزي هانت ما يلى

-فقدان السمع الدائم وضعف الوجه بالنسبة لمعظم الناس، فإن حالة فقدان السمع وشلل الوجه المرتبطة بمتلازمة رمزي هَنْت مؤقتة. مع ذلك، قد تصبح دائمة.

-تلف العين قد يؤدي ضعف الوجه الناجم عن متلازمة رامزى هانت إلى صعوبة إغلاق جفنك.‎عندما يحدث هذا، قد تتلف القرنية التي تحمي عينيك، قد يسبب هذا التلف آلام العين وتغيم الرؤية.

-الألم العصبي التالي للهربس، تحدث هذه الحالة المرضية المؤلمة عندما تتلف عدوى الهربس النطاقي الألياف العصبية تصبح الرسائل المرسَلة من هذه الألياف العصبية مشوَّشة ومبالَغًا فيها، مما يسبب الألم الذي قد يستمر لفترة طويلة بعد تلاشي المؤشرات والأعراض الأخرى لمتلازمة رامزى هانت.

س: ما هي طرق الوقاية من المرض؟

يتم الآن تطعيم الأطفال بشكل روتيني ضد جدري الماء؛ مما يقلل كثيرًا من فرص الإصابة بفيروس جدري الماء، كما يوصى بلقاح داء القوباء النطاقي (الهربس النطاقي) للأشخاص ذوي سن الخمسين عامًا أو أكبر.