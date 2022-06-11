اليوم السابع
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بدء تدريب 332 من رؤساء قرى "حياة كريمة".. صور

السبت، 11 يونيو 2022 01:47 م
بدء تدريب 332 من رؤساء قرى "حياة كريمة".. صور مركز التنمية المحلية بسقارة
كتب ــ على عبد الرحمن

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أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدء مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، وحتى نهاية يونيو الحالى ، تنفيذ 11 دورة تدريبية لعدد 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة"، موضحا أنه تم الأسبوع الماضي الانتهاء من  3 دورات تدريبية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، منها دورتان للإدارة العليا لعدد 53 من  رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" ونوابهم، ودورة تدريبية لعدد 24 من القيادات الوسطى.
 
وأكد شعراوى، في بيان اليوم، استمرار مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة .
 
وأضاف شعراوى، أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية.
 
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الموضوعات التى يتضمنها البرنامج التدريبى تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد  VNG، و الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
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مركز التنمية المحلية في سقارة

قيادات المحليات



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