انتظام أعمال الامتحانات بكليات جامعة جنوب الوادى.. صور

أجرى الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للاطمئنان على مستوى الامتحانات، وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال أعمال الامتحانات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بالمتابعة المستمرة لامتحانات نهاية العام.

وتفقدا نصاري وشحات، أعمال الامتحانات بكليات التجارة والآداب والتربية، حيث يؤدى اليوم الامتحانات بكلية التجارة طلاب الفرقة الثانية، وعددهم 2744 طالبا وطالبة، وطلاب الفرقة الرابعة وعددهم 2783 طالب وطالبة، كما يؤدى الامتحانات بكلية الآداب طلاب الفرقة الأولى وعددهم 1812 طالبا وطالبة، وبالفرقة الثالثة وعددهم 2014 طالبا وطالبة، وبكلية التربية عام وأساسى وطفولة الفرقة الأولى عدد 2146 طالبا وطالبة، وبالفرقة الثالثة 2256 طالبا وطالبة.

وأوضح بيان للجامعة، أنه تتواصل أعمال الامتحانات بكليات الإعلام والزراعة والآثار والحاسبات والمعلومات والطب البيطرى، والتربية النوعية وطب الاسنان والعلاج الطبيعي والتربية الرياضية والهندسة والصيدلة والعلوم والتمريض والمعهد الفنى للتمريض.