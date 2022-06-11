اليوم السابع
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"المنوفية.. السياحة الريفية بين فرعى النيل".. إنفوجراف العيد القومى للمحافظة

السبت، 11 يونيو 2022 01:19 م
"المنوفية.. السياحة الريفية بين فرعى النيل".. إنفوجراف العيد القومى للمحافظة المنوفية.. السياحة الريفية والتنمية بين فرعى النيل
كتبت ــ أسماء نصار

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نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا بمناسبة العيد القومي لمحافظة المنوفية، بعنوان: "المنوفية".. السياحة الريفية والتنمية بين فرعي النيل، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي، في 13 يونيو من كل عام تزامناً مع ذكرى حادثة دنشواي، وثورة الفلاحين ضد جنود الإحتلال الإنجليزى.
 
وتقع محافظة المنوفية في جنوب دلتا النيل بين فرعي رشيد ودمياط، كما تضم 10 مدن: قويسنا – شبين الكوم – أشمون – الباجور – بركة السبع – منوف – مدينة السادات – تلا – الشهداء – سرس الليان، ويبلغ عدد سكان المحافظة 3,5 مليون نسمة.
 
وتضم محافظة المنوفية عدداً من القرى ومشروعات التنمية والسياحة الريفية، والتي جعلتها من أهم المحافظات على خريطة السياحة الريفية في مصر بين فرعي نهر النيل.
 
ويبلغ إجمالى الزمام المنزرع بالمحافظة: 387 ألف فدان، وعدد الحائزين:447627 حائز، كما يتنوع الإنتاج النباتي بها: فمن ابرز المحاصيل الحقلية : الذرة –القطن – الفول السوداني – القمح – بنجر السكر – البرسيم – الشعير، ومن محاصيل الخضر: الكرنب – البطاطس – الفاصولياء – الفراولة - الجزر، بالاضافة الى محاصيل الفاكهة : الموالح – العنب – المانجو – الموز - النخيل.
 
وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، يبلغ إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة حوالي 372 ألف رأس ماشية  ، كما يبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية للألبان حوالي 535 طن، وإجمالى الطاقة الإنتاجية للحوم حوالي  28 طن، ويبلغ اجمالي عدد مزارع الإنتاج الداجني: 2413  مزرعة، وإجمالي الإنتاج: 13,8 مليون طائر، وإنتاجية بيض المائدة: 554 مليون بيضة.
 
وحول الثروة السمكية بالمحافظة، من أهم الأسماك : البلطي – القراميط –  مبروك الحشائش – البساريا – البياض – الحنشان.
 
ويضم القطاع الزراعي حوالي 347 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض،و11 محطة فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية.
 
وبالمحافظة عدد من المشروعات الزراعية التنموية، من بينها مشروع الـ 30 مليون بيضة، على مساحة المشروع 20 فدان، والطاقة الإنتاجية 39 مليون بيضة، كذلك وحدة تصنيع علف الدواجن بكفور الرمل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 5 طن / ساعة علف ناعم1، 3 طن / ساعة علف محبب، بالاضافة الى مشروع تسمين العجول، على مساحة المشروع  15 فدان، وطاقة المشروع 300 عجلة عشار.
 
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المنوفيه

محافظة المنوفية

الريف

النيل



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