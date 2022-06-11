المفوضية الأوروبية: الأسبوع المقبل الرأى النهائى فى انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

كتب محمد جمال

أعلن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أن الرأي النهائي بشأن طلب انضمام أوكرانيا للاتحاد سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، وكانت أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، على عملها من أجل إعادة بناء وإعمار بأوكرانيا وهناك رغبة لمختلف الشركاء لتحقيق ذلك، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت المفوضية الاوروبية: "نسعى لإعادة إعمار أوكرانيا، وندعم أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إلى كييف في زيارة مخصصة لبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة إعمار البلد.

وقالت فون دير لاين للصحفيين المرافقين لها في زيارتها: "عدت إلى كييف للقاء الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي ورئيس الوزراء (دينيس) شميجال، سنستعرض العمل المشترك الضروري لإعادة الإعمار والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على طريق أوروبا".

وأضافت أن "هذا سيصب في تقييمنا الذي سنعرضه قريبا".

ومن المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبى ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و24 يونيو.

وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين بحلول نهاية يونيو من أجل منحها وضع الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن الدول الـ27 منقسمة حول هذه المسالة.