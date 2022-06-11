اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 04:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية: الأسبوع المقبل الرأى النهائى فى انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

السبت، 11 يونيو 2022 04:29 م
المفوضية الأوروبية: الأسبوع المقبل الرأى النهائى فى انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى فون دير لاين
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أن الرأي النهائي بشأن طلب انضمام أوكرانيا للاتحاد سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، وكانت أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، على عملها من أجل إعادة بناء وإعمار بأوكرانيا وهناك رغبة لمختلف الشركاء لتحقيق ذلك، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت المفوضية الاوروبية: "نسعى لإعادة إعمار أوكرانيا، وندعم أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
 
ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إلى كييف في زيارة مخصصة لبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة إعمار البلد.
 
وقالت فون دير لاين للصحفيين المرافقين لها في زيارتها: "عدت إلى كييف للقاء الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي ورئيس الوزراء (دينيس) شميجال، سنستعرض العمل المشترك الضروري لإعادة الإعمار والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على طريق أوروبا".
 
وأضافت أن "هذا سيصب في تقييمنا الذي سنعرضه قريبا".
 
ومن المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبى ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و24 يونيو.
 
وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين بحلول نهاية يونيو من أجل منحها وضع الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن الدول الـ27 منقسمة حول هذه المسالة.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة