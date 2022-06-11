المشدد 15 عاما لسيدة زورت شهادة وفاة زوجها لحرمان أهليته من الميراث بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت محكمة جنايات سوهاج، بجلستها اليوم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد عبد المنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وأمانة سر عصام الألفى بحبس س. م. ح ربة منزل 15 سنة سجن مشدد غيابيا مع إلزامها بالمصاريف وذلك لقيامها بتزوير شهادة وفاة زوجها لحرمان أهليته من الميراث بدائرة مركز جرجا.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2022 بأن اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام " حسن النية " فى تزوير محرر رسمى شهادة وفاة لزوجها بعد وفاته بمده من اجل حرمان أهليته من الحصول على الميراث وبهذا تكون المتهمة قد ارتكبت جناية بالمواد 40 ثالثا و41 /1 و211، 213 من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج قررت بجلستها قبل ذلك برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبد المنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور وكيل النائب العام المستشار مصطفى أمين طنطاوى وأمانة سر عصام الألفى بإحالة أوراق جورج سلامه يوسف 26 سنة عامل إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

وقام المتهم فى 6/6/2021 بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بقتل والده عمدا مع سبق الإصرار والترصد وقتل أمال. ر. ن ومارينا. س. ى والطفل أباكر. م. س والطفلة إنجى. م. س وعزيزه. ر. ن. ف مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لهذا الغرض ساطورا أستخدمه فى ارتكاب الواقعة.