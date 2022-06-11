السيطرة علي حريق بكمية من الكتان بقطعة أرض في الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، مساء اليوم، من السيطرة على حريق نشب بكمية من الكتان مخزنه بقطعة أرض بقرية شبرا ملس بجوار ترعة أم عبيه، وذلك دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، باندلاع حريق هائل فى محصول الكتان داخل قطعة أرض يستخدمها الأهالي في تخزين محصول الكتان.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران، قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات، كما جري الدفع بالوادر لفصل المحصول ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.