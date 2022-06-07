قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بقرية حمادة بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفيرأفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي ، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية ( الإدارات المختصة – إدارة أولاد صقر البيطرية ) وبالتنسيق مع مجلس مدينة أولاد صقر قامت بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية حمادة بمركز اولاد صقر وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية للحفاظ علي الثروة الحيوانية وزيادتها ولتخفيف العبء علي كاهل المواطنين .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قامت بفحص وعلاج 75 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وعلاج حالات الجراحة والنفسية لعدد 89 رأس، وكذلك إجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 32 رأس ماشـية ورش 345 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 310 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 90 طائر .

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو. والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.



قافلة طبية بيطرية (1)



قافلة طبية بيطرية (2)