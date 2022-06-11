الداخلية: بدء استخراج الفيش المميكن في المولات للتيسير على الجمهور

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

قررت وزارة الداخلية، بدء تشغيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" (استلام فورى) بمركز تجاري شهير في مدينة نصر، والمركز الرئيسى بالعباسية، لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتى "العادى - والمميز") كخدمة اختيارية، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق (11/6/2022).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطوير كافة الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، والاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.