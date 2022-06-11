الحكم بالإعدام على قاتل الكاهن أرسانيوس وديد بالإسكندرية.. فيديو وصور

وكانت قد استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، خلال الجلسة السابقة، إلى مرافعه النيابة العامة التى اتهمت فيها المتهم بقتل الكاهن ارسنيوس وديد بالإسكندرية، وشاهدت هيئة المحكمة مقاطع فيديو تم التقاطها من كاميرات المراقبة فى محيط الحادث.

وقدمت النيابة العامة مرافعة تاريخية فى الجلسة، وقالت النيابة العامة إن المتهم أثبتت اللجنة سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير رسمى، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وازهق روح المتهم ارسنيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كنا يدعى .

وأضافت النيابة العامة أن المجنى عليه بشوش الوجه كان مكرس حياته للدين يلقى بحب وقبول ما كافة المواطنين والمتهم ازهق بروحه قاصدا قتله .