الحكم بالإعدام على قاتل الكاهن أرسانيوس وديد بالإسكندرية.. فيديو وصور

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى الدائرة 22، بتأييد حكم الإعدام شنقا على المتهم فى قتل الكاهن ارسانيوس وديد كاهن كنيسة العذراء مريم بالإسكندرية.
وكانت قد استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، خلال الجلسة السابقة، إلى مرافعه النيابة العامة التى اتهمت فيها المتهم بقتل الكاهن ارسنيوس وديد بالإسكندرية، وشاهدت هيئة المحكمة مقاطع فيديو تم التقاطها من كاميرات المراقبة فى محيط الحادث.
وقدمت النيابة العامة مرافعة تاريخية فى الجلسة، وقالت النيابة العامة إن المتهم أثبتت اللجنة سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير رسمى، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وازهق روح المتهم ارسنيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كنا يدعى .
وأضافت النيابة العامة أن المجنى عليه بشوش الوجه كان مكرس حياته للدين يلقى بحب وقبول ما كافة المواطنين والمتهم ازهق بروحه قاصدا قتله .
طالبت النيابة العامة فى مرافعتها التاريخية اليوم أمام محكمة جنايات الإسكندرية ، بتغيير وصف اتهام قاتل الكاهن ارسنيوس وديد إلى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الذى يطالب به مدعى الحق المدنى .
وقالت النيابة العامة أنها تسعى للحقيقة وسعت النيابة العامة إلى كشف الحقيقة وكافة الظروف التى أحاطت بها وتوسعت فى الأمر إلى مسقط رأس المتهم وسالت اهله وذويه وتبين انضمام المتهم إلى الجماعات المتطرفة التى تستحل الدماء والاتصال الدائن بقيادات الجماعة الإسلامية التى تستحل الدماء .
واكدت النيابة هذه الدلائل تؤكد دافع سبق الاصرار والترصد المجنى عليه واضطهاده للمسيحين ، "، مطالبة النيابة العامة القصاص واستشهدت بالآية "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص والقتلى " .
وأضافت أن قتل المجنى عليه أحزن احبائه وأسرته، كما أنه أحزن الوطن أجمعه ، والمتهم ارتكب جريمة شنعاء وتوقيع أقصى عقوبة عليه .
المتهم داخل القفص بمحكمة جنايات الإسكندرية (1)
المتهم داخل القفص بمحكمة جنايات الإسكندرية (2)
المتهم داخل القفص بمحكمة جنايات الإسكندرية (3)
المتهم داخل القفص بمحكمة جنايات الإسكندرية (4)
المتهم داخل القفص بمحكمة جنايات الإسكندرية (5)
المتهم داخل القفص بمحكمة جنايات الإسكندرية (6)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة