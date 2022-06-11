اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 01:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تعقد اجتماعا استثنائيا لفريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب

السبت، 11 يونيو 2022 12:06 م
الجامعة العربية تعقد اجتماعا استثنائيا لفريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعقد فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب اجتماعا استثنائي لدراسة تطوير عمله خلال الفترة من 12-14 يونيو 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 
وسوف يحضر فعاليات الاجتماع خبراء من وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية في الدول العربية، والأمانة العامة لمجاس وزراء الداخلية العرب.
 
وسيناقش الاجتماع سبل تطوير عمل الفريق بما يتماشى مع التحديات الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، كما سيتم عرض مقترحات ومرئيات الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية لتطوير عمل الفريق.

الجامعة العربية

اخبار الجامعة العربية

فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب

مكافحة الارهاب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة