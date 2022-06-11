التحقيق فى واقعة ادعاء مهتز نفسيا نزول الوحى عليه فى الطالبية

كتب ـ أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بالجيزة فى واقعة ضبط شخص ظهر فى أحد مقاطع الفيديو على "فيس بوك"، وأدعى من خلاله أنه المهدى المنتظر، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

اتخذت الاجهزة الامنية الإجراءات القانونية تجاه مهتز نفسياً لإدعائه بكونه المهدى المنتظر بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ظهور أحد الأشخاص يدعى كونه المهدى المنتظر ونزول الوحى عليه بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة) ، وبإستدعائه وشقيقه أكد الثانى أن شقيقه يعانى من إضطرابات نفسية وعصبية وقيامه بتقديم بعض الشهادات المرضية التى تؤكد صحة ذلك فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.