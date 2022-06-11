الألياف أفضل مكمل غذائى لخفض نسبة الكولسترول فى الدم.. اعرف الأطعمة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عاملاً من عوامل نمط الحياة أو الوراثة أو مزيج من الاثنين ، ولكن بغض النظر عن الأصل ، من المهم بذل جهد لخفض مستويات الكوليسترول في الدم لحماية صحتك.

تشير الأبحاث إلى أن المستويات المرتفعة من الكوليسترول يمكن أن تساهم في تضييق الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى. تعتبر الخيارات الغذائية والتمارين الرياضية عاملين يمكن أن يحسنا مستويات الكوليسترول ، وعندما يتعلق الأمر بالمكملات الغذائية ، سترى العديد ممن يروجون لفوائد خفض الكوليسترول ؛ ومع ذلك ، فإن أفضل مكمل لخفض الكوليسترول هو الألياف القابلة للذوبان، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

من المحتمل أنك سمعت عن الألياف ، لكن هل تعلم أن هناك شكلين أساسيين من هذه المغذيات الأساسية؟

الألياف غير القابلة للذوبان هي النوع الذي يساعد على تكوين كتلة في الجهاز الهضمي ، مما يساهم في الشعور بالشبع ويسمح بمزيد من انتظام الجهاز الهضمي.

يوجد الشكل الآخر، وهو الألياف القابلة للذوبان ، بشكل أقل تكرارًا في مصادر الغذاء وهو النوع الأكثر فائدة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، تتمثل الآلية الكامنة وراء الألياف القابلة للذوبان في قدرتها على الارتباط بالمركبات المحتوية على الكوليسترول في الجهاز الهضمي لمنع امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. في المقابل ، سيكون لديك نسبة أقل من الكوليسترول المنتشر ، وبمرور الوقت ، قد يؤدي ذلك إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم .

ما هي كمية الألياف القابلة للذوبان التي تحتاجها لتقليل الكوليسترول؟ بينما يمكن العثور على الألياف القابلة للذوبان بشكل طبيعي في الأطعمة ، مثل الفاصوليا والأفوكادو والتوت والشوفان ، ستلاحظ عادةً وجود جرامات أقل من الألياف غير القابلة للذوبان، هذا هو السبب في أن المكمل الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا للغاية ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين قد لا يأكلون الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان بشكل منتظم. تشير البيانات إلى أن خمسة إلى 10 جرامات أو أكثر من الألياف القابلة للذوبان يوميًا يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول الضار (الشكل الأكثر إثارة للقلق من الكوليسترول) في الدم، عند البحث عن مكملات الألياف القابلة للذوبان ، من المحتمل أن تجد العديد من الخيارات، يعتبر الإنولين والميثيل سلولوز والسيليوم مصادر الألياف الأكثر شيوعًا في المنتجات التكميلية ، ويمكن أن تساعد جميعها في تحقيق هدف خفض الكوليسترول.

نصائح إضافية عن الأكل والشرب لخفض الكوليسترول:

بالإضافة إلى تناول مكمل الألياف القابلة للذوبان يوميًا ، ستساعد تحسينات نمط الحياة أيضًا على تعزيز جهودك. جنبًا إلى جنب مع المكمل الغذائي ، ضع في اعتبارك إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى وجباتك ووجباتك الخفيفة ، واستبدل بعض البروتينات الحيوانية بالخيارات النباتية ، مثل فول الصويا والفاصوليا ، وقم بزيادة تناولك للدهون الصحية ، مثل المكسرات والبذور وزيت الزيتون و الأفوكادو.