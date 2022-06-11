استمرار لجان الحصر الفعلى للمساحات المسجلة بحيازات قمح بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تتواصل أعمال لجان الحصر الفعلى للمساحات المسجلة بحيازات القمح فى مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة المزارعين المخالفين لقرارات التوريد أو الذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وأهاب الدكتور تامر صلاح مختار بكافة المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

فيما أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 24674 طن و687 كيلو قمح بنسبة 72.6% من السعة التخزينية بالمحافظة، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم إصدار التعليمات وتم التنبيه على جميع المزارعين بجميع بشتى وسائل الاعلام، مناشداً المزارعين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدولة وتوريد نسبة القمح التى حددتها الدولة عن كل فدان، حيث يتم الآن مراجعة عمليات التوريد لدى جميع الموردين والقمح الذى تم توريده إلى جميع الشون والصوامع والمطاحن، حيث سيتم محاسبة المخالفين وسيتم محاسبة كل من يخالف التعليمات، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين فى توريد القمح سواء بعدم التوريد أو فى توريد كميات أقل من 12 أردب للفدان.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه يتم التوريد من المزارعين إلى أقرب شونة أو جمعية زراعية وفى حالة حدوث أى عقبة له يتم التواصل مع مديرية التموين مباشره لحلها فوراً، حيث يتم الأن محاسبة المخالفين من قبل اللجان المشكلة وذلك طبقاً لحصر المساحات المزروعة من القمح فعلياً، وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل مقارنة بالكميات الموردة من الأقماح، حيث يعتبر عدم تسليم المزارع لكمية القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 عدد 12 أردب /فدان مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الاقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة في التوريد، ويتم محاسبة المزارع على قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محاضر ضد المخالفين سواء بعدم التوريد أو توريد كميات أقل من 12 أردب عن الفدان.