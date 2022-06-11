استمرار صرف معاش يونيو من ماكينات الصرف الآلى للمتخلفين عن الموعد المحدد

‎كتب مدحت وهبة

يواصل بنك ناصر الاجتماعى فى صرف معاشات يونيو الجارى، اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى ويتم تغذية ماكينات الصرف الآلى لإتاحة صرف المعاشات بسهولة وييسر .

‎تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ ايضا فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مايو الماضى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم الصرف حاليا لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

‎وأصدرت وزارة التضامن تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار؛ حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.