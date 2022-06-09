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موقف المتخلفين عن صرف معاش يونيو فى الموعد المحدد.. اعرف التفاصيل

الخميس، 09 يونيو 2022 02:58 م
موقف المتخلفين عن صرف معاش يونيو فى الموعد المحدد.. اعرف التفاصيل صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يستمر بنك ناصر الاجتماعى فى صرف معاشات  يونيو الجارىً، ويتم تغذية ماكينات الصرف الآلى لإتاحة صرف المعاشات بسهولة ويسر.  
 
كما تواصل وزارة التضامن الاجتماعىُ، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مايو الماضى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم الصرف حاليا لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
 
وأصدرت وزارة التضامن تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار؛ حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
 

وزارة التضامن

برنامج تكافل وكرامة

المساعدات النقدية لمستفيدي تكافل وكرامة

تكافل وكرامة



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