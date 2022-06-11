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طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية

السبت، 11 يونيو 2022 06:00 ص
طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى اليوم السبت طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى امتحاناتهم فى مادة اللغة الأجنبية. ومن الجدير بالذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ (605) لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.  
 
وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري. 
 
اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين. 

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