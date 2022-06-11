اتهام محامى ترامب بسوء السلوك الأخلاقي بسبب مزاعم سرقة الانتخابات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن محامى الرئيس السابق، دونالد ترامب، رودي جولياني تعرض لاتهامات أخلاقية بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة حول سرقة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أثناء عمله كمحامٍ له.

وتم رفع التهم يوم الجمعة من قبل مكتب مقاطعة كولومبيا الذي يتولى مسئولية المحامين الذين يواجهون تهم سوء السلوك الأخلاقي. ويزعم مكتب مستشار الانضباط في العاصمة أن جولياني ، وهو عضو في نقابة المحامين في العاصمة ، قدم ادعاءات لا أساس لها في إيداعات المحكمة الفيدرالية حول نتائج المحكمة الفيدرالية للانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية بنسلفانيا. تم رفع التهم إلى مجلس استئناف محكمة مقاطعة كولومبيا بشأن المسئولية المهنية.

ولم يكن لدى محامي جولياني تعليق فوري.

وتأتي التهم بعد يوم من عقد جلسة استماع أولية للجنة المختارة في مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في هجوم الكابيتول في 6 يناير ، والتي حددت فيها الدليل على أن ترامب وحلفائه سعوا لإلغاء انتخابات 2020 وتحريض حشود من أنصاره على منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن.

كان جولياني ، المدعي العام الأمريكي السابق في مانهاتن وعمدة مدينة نيويورك ، من بين أكثر مؤيدي ترامب حماسة وادعى مرارًا وتكرارًا دون دليل على سرقة الانتخابات.

وتقول الشكوى إن جولياني سعى إلى إصدار أمر طارئ لحظر التصديق على الانتخابات الرئاسية ، وأمرًا بإبطال بطاقات الاقتراع التي أدلى بها بعض الناخبين في سبع مقاطعات ، وأوامر أخرى كانت ستسمح لمجلس الولاية باختيار ناخبيه وإعلان فوز ترامب في انتخابات بنسلفانيا.

وتقول الاتهامات إن سلوكه انتهك قاعدتين من قواعد السلوك المهني في ولاية بنسلفانيا والتي تمنع المحامين من رفع دعاوى تافهة دون أساس في القانون أو الوقائع وتحظر السلوك الذي يضر بإدارة العدالة.

يمكن أن تؤدي التهم إلى تعليق ترخيص ممارسة القانون أو إلغاء الحظر.

وهذه الاتهامات هي المرة الثانية التي يتخذ فيها نقابة المحامين إجراءات ضد جولياني.

تم تعليق ترخيص قانون نيويورك الخاص به في يونيو 2021 بعد أن وجدت محكمة استئناف حكومية أنه أدلى بتصريحات "كاذبة ومضللة بشكل واضح" بأن تزوير الناخبين على نطاق واسع يقوض الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة أنه بصرف النظر عن تعليق اثنين من رخصته القانونية ، فقد تلطخت سمعة جولياني بسبب تعاملاته مع أوكرانيا ويتم التحقيق معه من قبل المدعين الفيدراليين في مانهاتن بشأن تلك العلاقات التجارية.