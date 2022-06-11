اليوم السابع
Ads
السبت، 11 يونيو 2022 03:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إعلان جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. اليوم

السبت، 11 يونيو 2022 02:00 ص
إعلان جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. اليوم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعلن اليوم السبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، حيث من المقرر تحديد مقر لتقديم التظلمات، وفى نفس اليوم أو اليوم التالى يجرى وضع جدول أيام الإدارات التعليمية لتلقى التظلمات من كل إدارة منعا للتزاحم من قبل أولياء الأمور والطلاب وللتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات.

ومن المقرر تحديد يوم لكل إدارة أو إدارتين حسب كثافة الطلاب بكل إدارة تعليمية، ثم في نهاية الجدول يتم تحديد يومين لمن تخلف عن التقديم في الموعد المحدد بكل إدارة تعليمية، على أن تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعلنة درجاتهم.

وفيما يخص إجراءات تلقى التظلمات، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، فهى دفع قيمة التظلم فى المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها ثم تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة، ويوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائيا، ويقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر، ويستلم الطالب تقريرا لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح، ثم يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يتراءى له، وأخيرا يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة، ولا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

فيما حصدت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، 4 مقاعد بين العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية لهذا العام، لتحل بهذا الرقم المركز الأول بين باقى الإدارات بأوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، فيما حصلت إدارتا بنها وطوخ على مركزين لكل منهما بين أوائل الشهادة الإعدادية، وإدارتا كفر شكر والعبور حصلت كل واحدة منهما على مركز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

فيما خرجت 7 إدارات تعليمية بمحافظة القليوبية، من المنافسة على أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، وهى إدارات "شبين القناطر – قها – شرق شبرا الخيمة – غرب شبرا الخيمة – القناطر الخيرية – قليوب – الخانكة".

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 ألفا و533 طالبا وطالبة، أدى الامتحان 115 ألفا و480 طالبا وطالبة.

 


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

نتيجه اعداديه المنيا

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا

نتيجه شهاده الصف الثالث الاعدادى

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

بوابة القليوبية التعليمية نتائج الامتحانات

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثانى 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات بالاسم

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثاني

رقم الجلوس

الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2022

الشهاده الاعداديه محافظه البحيره

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية الترم الثاني

نتيجه الشهاده الاعداديه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة