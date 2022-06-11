إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدكو بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق دمنهور - إدكو بالبحيرة .

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة إدكو إخطارا يفيد استقبال المستشفى العام 5 أشخاص مصابين بكسور وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق دمنهور – إدكو.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من "إبراهيم س.ح" 18 عامًا و"محمد ا.ا" 29 عامًا و"إيمان م.ك" 5 سنوات "مسعد ج.ت" 40 عامًا و"محمد ا.ع" 39 عامًا" وتم نقل المصابين الى مستشفى إدكو العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.