إصابة شخصين بحادث تصادم سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة مهندس وصاحب محل بقالة، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي، أمام نقطة مرور طوخ، اتجاه القاهرة نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى أمام نقطة مرور طوخ بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد شداد رئيس وحدة مرور طوخ إلى مكان الحادث، وتم رفع أثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات وبالمعاينة تبين تصادم سيارة ملاكى رقم "8129 م ط ه"، ملاكى منوفية قبل نقطة مرور طوخ بنحو 200 متر بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، اتجاه القاهرة، بقيادة السائق "ع م ع"، 40 سنة، مهندس كهرباء ومقيم بالشهداء منوفية، الذى أصيب، وشخص أخر "أ م خ"، 56 سنة صاحب محل بقالة، وتم نقلهما إلى مستشفى الجامعة ببنها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.