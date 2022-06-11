اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 03:05 م
أكرم القصاص
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أمريكا تنهي شرط إلزام القادمين بإجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا

السبت، 11 يونيو 2022 02:42 م
أمريكا تنهي شرط إلزام القادمين بإجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا اختبار فيروس كورونا
أ ش أ

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وقّعت مديرة هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والحد منها، روشيل والينسكي، اليوم السبت، قرارا بإنهاء إلزام المسافرين الدوليين بإظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو إثبات التعافي من الإصابة قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن القرار سيدخل حيز التنفيذ غدا الأحد، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة أصبحت في مرحلة مختلفة حاليا فيما يخص جائحة كورونا عما كانت فيها عندما فرضت هذا الشرط لدخول أراضيها".

وأضافت الهيئة أن "القرار كان ضمن قرارات اتخذتها الحكومة الفيدرالية خلال المراحل الأولى من جائحة كورونا للمساعدة في الحد من تفشي وانتقال سلالات الفيروس إلى وداخل الولايات المتحدة".

ولفتت إلى أن "الظروف تغيرت منذ ذلك الحين، بما في ذلك الانتشار المستمر للقاحات كورونا الفعالة والمناعة المصاحبة لها وكذلك المصاحبة للتعافي من العدوى، بجانب إتاحة وانتشار علاجات دوائية فعالة ضد فيروس كورونا".

 


الولايات المتحدة

أمريكا

فيروس كورونا

اختبار فيروس كورونا

كورونا



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