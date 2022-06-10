وزير الرياضة ومحافظ بور سعيد يقودان ماراثون للدراجات بمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظة

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، ماراثون للدراجات الهوائية، في مستهل زيارته التفقدية للمحافظة، والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية(الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بور سعيد، بمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

وانطلق الماراثون بمسافة بلغت نحو 10 كيلو متر في اتجاه حقل ظهر ثم العودة الي منتج بورتو سـعيد، بحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة ببور سعيد، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن تنظيم ماراثون رياضي للدراجات لأبناء بورسعيد علي غرار باقي المحافظات يعكس اهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، ويعكس مكانة محافظة بور سعيد من خلال البدء في التحول الرقمي الكامل ومنظومة التأمين الصحي الشامل انطلاقاً من محافظة بور سعيد، مشيراً الي أهمية إقامة هذه الماراثونات في الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وتنفيذ برامج تحسين النمط الصحي للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.

أضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مؤكدًا على أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

وعقب انتهاء الماراثون تم تكريم مندي طنطاوي بطل مصر في الدراجات

ومن المقرر أن تتضمن الجولة تفقد أعمال التطوير نادي السلام البحري بمدينة بورفؤاد وافتتاح أعمال التطوير بمركز شـــباب بورفـؤاد، بالإضافة إلي زيارة معرض الحرف اليدوية ( هاند ميد ) والمقام أمام المركز الثقافي بالمحافظة، ثم حضور بانوراما لقاءات مشاريع التنمية الرياضية – القاعدة الشعبية، وتنفيذ مبادرة Her world بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السـلة، وكذا حضور اللقاء المجمع للرواد علي مستوي محافظات الجمهورية، وحضور احتفالية مراكز تدريب التوحد وذلك داخل المدينة الرياضية، بالإضافة إلى حضور الاحتفالية الكبرى بمناسبة أعياد 30 يونية، وتختتم الزيارة بحضور حفل تأبين الدكتور حسني غندر.