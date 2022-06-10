"مسلمو روسيا" يتسلمون النسخة الإلكترونية من مصحف الإمبراطورة كاترين المطبوع عام 1787

كتب - إسماعيل رفعت

قام مستشار المدير العام للمكتبة الوطنية الروسية أنطون ليخومانوف، خلال انعقاد الجلسة العامة للمؤتمر العلمي والتطبيقي السادس، والذي يقام تحت عنوان: "قراءات مخلصة بوبي"، بتسليم النسخة الإلكترونية من نسخة المصحف الشريف، المطبوع بموجب مرسوم من الإمبراطورة كاترين الثانية عام 1787، إلى الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية

ويوم أمس، أحضر ممثلو المكتبة الوطنية الروسية النسخة الاصلية للمصحف الشريف، الذي طُبع في روسيا بموجب مرسوم الإمبراطورة كاترين الثانية عام 1787، إلى المسجد الجامع بموسكو، حيث تم نقله إلى مدينة قاسموف لعرضه خلال انعقاد المؤتمر العلمي والتطبيقي السادس، تحت عنوان: "قراءات مخلصة بوبي"، والذي يأتي انعقاده ضمن احتفالات مسلمي روسيا بعام ذكرى الـ 1100 لاعتماد الاسلام ديناً رسمياً من قبل شعوب بولغار حوض الفولغا.

وقد قام بتوقيع عقد نقل النسخة الاصلية للمصحف الشريف إلى مدينة قاسيموف بغرض العرض المؤقت: البروفسور ضمير محي الدينوف، النائب الأول لرئيس الادارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، والسيد سيرغي بيتشكو مستشار المدير العام للمكتبة الوطنية الروسية، رئيس قسم الأدب الآسيوي والأفريقي، والسيدة شوشانا جابكو، رئيسة قسم الأدب القومي.