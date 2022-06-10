"مسؤولية على كاهل واحد" فيلم وثائقى بإعلام القاهرة يظهر معاناة الآباء المعيلين

قام مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة بإنتاج فيلم وثائقى يظهر ويكشف معاناة الآباء المعيلين تحت عنوان "بروحين".



طلاب إعلام القاهرة

وذلك فى إطار مشروع تخرجهم، ويضم فريق عمل المشروع 22 طالبا وطالبة تحت إشراف عام أ.د هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، ود. مها الوزير المشرف العام على تدريب الفيديو، ود. دعاء عصام المشرف العامل في المشروع.

ويحتوي الفيلم على ثلاث شخصيات من الآباء المعيلين وجميعهم فى مرحلة شبابهم، وذلك على عكس المنتشر والمعروف فى المجتمعات العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة أن أول شيء يأتي في أذهان الشباب الذين ينفصلون عن زوجاتهم أو حتى الذين تتوفى زوجاتهم هو الزواج مرة أخرى دون مراعاة التفكير فى حفظ حقوق أبنائهم.

واستغرق تحضير وتنفيذ الفيلم الوثائقي "بروحين" ما يقرب من خمسة أشهر، وهو من إنتاج الجروب الثالث بقسم الإذاعة والتليفزيون، حيث لم يستعينوا بأى مصدر خارجي أو شركة إنتاج في جميع مراحله، بداية من اختيار الفكرة والإعداد لها مرورا بمرحلة التصوير والمونتاج.

ويعد أهم ما يميز ذلك الفيلم هو الزاوية الجديدة الذى تناولها، يعرض الفيلم نماذج إيجابية لآباء رغم انفصالهم عن زوجاتهم أو وفاتهن، إلا أنهم اختاروا أن يتولوا مسؤولية أولادهم بأنفسهم دون الزواج مرة أخرى؛ ليقوموا بدور الأب والأم.

وجاء اسم الفيلم (بروحين) تعبيرا عن الأدوار المزدوجة التى يقوم بها هؤلاء الآباء، حيث أنهم يقومون بدور الأب والأم فى نفس الوقت.

ويتناول الفيلم قصة هؤلاء الآباء ومواقف متنوعة مع أولادهم، والتى كان منها الصعب ومنها الطريف، وذلك حتى يلمسوا شعور المشاهد، ويجعله يرى الحياة بمنظور مختلف.

كما يحتوى الفيلم على أغنية للآباء من تأليف الطلاب وإنتاجهم، وذلك بهدف إضافة البعد الإنساني وبعض الألفة إلى الفيلم، خاصة أن الآباء هم محور الأحداث.

وضم فريق عمل المشروع كل من الطالبات مريم حاتم، أميرة سامي، أمينة شوقي، ودينا العمودى، وروان سامح، ومريم محمود، ومنصور مجاهد وأمنية عادل وآية علاء وريهام ربيع وأحمد كامل وفاطمة عبد النبي وميرنا صفوت، ورويدة محمد، وأحمد ناجي، وميرا ماهر، وميرنا أحمد، ويارا ياسر، ويوسف عادل، وكريستينا سمير، ومحمد شعبان، ونور هشام