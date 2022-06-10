محافظ القليوبية: إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بمساحة 9.5 فدان فى بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع المهندس حسن البيلي رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان، وسمير حماد، نائبي المحافظ، والمهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء توزيع القليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومديري الشئون القانونية والشئون المالية والإدارية والبيئة والمكتب الفني.



وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن الاجتماع تضمن مناقشة بدء تنفيذ إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بمدينة بنها على مساحة 9.5 فدان بطاقة استيعابية تصل إلى 13 ألف طن يوميا لتخدم مدن بنها وكفر شكر وطوخ وشبين القناطر للقضاء على مشكلة القمامة بتلك المدن، وسيساهم البنك الدولي في إنشاء المحطة.



ومن الجدير بالذكر قيام المحافظة بالتنسيق مع المهندس حسن البيلي رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا لإنشاء محطة كهرباء لخدمة المحطة الوسيطة ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال 6 أشهر من تاريخ بدء الإنشاء، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، والاهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات، وذلك من خلال إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن وتوفير المعدات ووسائل النقل التي تخدم المنظومة.













