محافظ أسوان: صيانة مسجد بدر بالطابية ضمن مشروع تطوير المنطقة الأثرية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقب أداءه لصلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية، توجيهاته للدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف للقيام بأعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المسجد سواء بتوفير المواد الخام اللازمة لفرش السجاد بعد تجديده أو صيانة المكيفات ووسائل التهوية المختلفة، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورات المياه الملحقة بالمسجد، فضلاً عن إعادة الدهانات الخارجية وذلك بعد الانتهاء من إعادة الإنارة الخارجية للمآذن والقباب ليعود المسجد مرة ثانية في أبهى صورة بما يليق بمكانته فى منطقة الطابية الأثرية العريقة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إدراج مشروع تطوير منطقة الطابية فى العام المالى الجديد 2022/2023 وذلك بتكلفة تقديرية 13.5 مليون جنيه، والذى سيشمل توسعة شارع الشواربى الجديد أمام السور القبلى بطول 133 مترا وبعمق 11 مترا لزيادة عرض الشارع، مع إنشاء ساحة انتظار للسيارات تستوعب الكثافة المرورية فى هذه المنطقة الحيوية.

كما سيتم توسعة شارع شرق البندر أمام السور الغربى بطول 217 مترا، علاوة على تطوير ورفع كفاءة حدائق الطابية بمساحة 15.3 ألف م2 ، وتحويلها إلى لاندسكيب متكامل يضم زراعات ومشايات وبرجولات ومظلات.

وخلال تفقده لأعمال تطوير المسجد إستمع المحافظ للعديد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية للمواطنين حيث وجه إلى تلبيتها وإيجاد الحلول العاجلة لها.