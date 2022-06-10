محافظ أسوان: توفير تكلفة تركيب مفصل لطالبة جامعية للتخفيف من معاناتها المرضية

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل مبادرة "الناس لبعضهم" التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس 2020 سلسلة الأعمال الخيرية واللمسات الإنسانية، التى تتكاتف فى تحقيقها كافة الجهود الحكومية والأهليه لرفع كاهل المعاناة عن البسطاء والمرضى لتجسد بذلك أكبر ملحمة مجتمعية.

وفى إطار هذه الجهود تفاعلت المبادرة مع حالة الطالبة مودة ياسر بالفرقة الثالثة بجامعة أسوان، والتى تعرضت للسقوط من الدور الثالث نتيجة اختلال توازنها مما تسبب فى تعرضها لإصابة تحتاج إلى تركيب مفصل كامل لها على نفقة الدولة، وذلك بناءً على التقرير الطبي للأطباء منذ 6 أشهر.

وكلف اللواء أشرف عطية بسرعة تدبير هذه التكلفة المالية لتوفير المفصل وتركيبه للطالبة مودة مراعاة لظروفها وتخفيفا لمعاناتها، بالإضافة إلى توفير الأجواء النفسية لها وهو ما تم تلبيته على وجه السرعة، حيث تم التواصل مع الشركة المختصة صاحبة الامتياز لتوريد المفاصل لمستشفى أسوان الجامعى، والتي وفرت المفصل خلال ساعات في ظل التسهيلات التي قدمت من الدكتور محمد ذكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، وأيضاً بالتنسيق مع الدكتور أشرف معبد معبد المدير التنفيذى للمستشفي الجامعى، حيث سيتم إجراء العملية للطالبة خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ والمشرف العام على مبادرة "الناس لبعضهم"، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فإن المبادرة لديها تواصل جيد مع المواطنين، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعة اتخاذ القرار بشأن مع يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة.

وأوضحت، أن المبادرة تساهم بشكل مباشر فى توقيع الكشف الطبى على المرضى فى كافة التخصصات، بجانب إجراء جراحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مع صرف روشتات شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية وتركيب طرف علوى وسفلى، وأجهزه شلل الأطفال، علاوة على توفير سراير ومراتب للأطفال المصابين بالشلل الرباعى، فضلاً عن تجهيز العرائس، حيث تم التنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال وأهل الخير لتنفيذ كل ذلك على الوجه الأكمل.