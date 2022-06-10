اليوم السابع
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مترو الأنفاق ينفى وجود حالات اختطاف.. ويؤكد: كل المحطات مراقبة بالكاميرات

الجمعة، 10 يونيو 2022 09:26 م
مترو الأنفاق ينفى وجود حالات اختطاف.. ويؤكد: كل المحطات مراقبة بالكاميرات أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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رصدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك - التيك توك ) ، رسائل تحذيرية من وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بمحطات وقطارات المترو .

 

ومن جانبه نفى أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن خطوط المترو بالكامل مؤمنة ومراقبة بأحدث وأدق الكاميرات، بالإضافة إلى تواجد مستمر لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق فى جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة .

 

وأضاف متحدث المترو، لـ" اليوم السابع"، أن إدارة المترو لم تتلقى اى بلاغات رسمية بوجود حالات اختطاف باى محطة او قطار بالمترو ، مطالبآ من تداول الشائعات بتحرى الدقة وعدم اثارة البلبلة لأن مترو الأنفاق بيخدم ملايين المصريين يوميآ .


المترو

مترو الانفاق

اختطاف الفتيات

حالات اختطاف



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