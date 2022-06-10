مباحثات ليبية – أوروبية حول سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

كتب أحمد جمعة

بحث سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مع المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية عارف النايض، رئيس تكتّل إحياء ليبيا، آخر المستجدّات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية، والسبُل المحتملة لتجاوز الإشكاليّات السّياسيّة والقانونيّة الّتي تواجه البلاد. كما ناقشا سبُل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المؤجّلة.

فيما بحث سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، مع رئيس تكتّل إحياء ليبيا، وناقشا آخر المستجدّات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية، والسبُل المحتملة لتجاوز الإشكاليّات السّياسيّة والقانونيّة الّتي تواجه البلاد. كما ناقشا سبُل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المؤجّلة.

على جانب آخر، جدد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير، الخميس، دعم بلاده للحوار في ليبيا من أجل الاستقرار والمصالحة الوطنية، والمحافظة على زخم الانتخابات وإجرائها وفق إطار دستوري يضمن نجاح تنظيمها.

جاء ذلك خلال لقاء سولير مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، حيث ناقش الجانبان آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

من جانبه، أشاد اللافي بـ"العلاقات التاريخية" التي تجمع البلدين، وبدور فرنسا في دعم الحل السلمي والحوار بين أطراف العملية السياسية، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وضع "الترتيبات النهائية" لمشروع المصالحة الوطنية الذي سيعالج كل القضايا ويؤدي إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.