لمرضى العصب السابع.. تمارين تساعد في الشفاء

فاطمة ياسر

العصب السابع له العديد من الأسباب والمضاعفات التي يتعرض لها الشخص المصاب، ويجب المتابعة الطبية لمنع التعرض لأي مضاعفات صحية أو تدهور، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل التمارين التي تساعد في الشفاء من العصب السابع، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-تحفيز الوجه:



يجب تنشيط العضلات في الوجه عند الإصابة بالعصب السابع، والهدف من تنشيط عضلات الوجه إذا عليك الوقوف أمام المرآة والنظر على الوجه، والبدء بتحريك كل جزء في الوجه ببطء ورفع الحاجبين برفق باستخدام اليدين، مع تدليك الوجه برفق.

-تمارين تحفيز الأنف والخدين:



يساهم هذا التمرين بشكل كبير في تنشيط خلايا الوجه من اتجاه الأنف والخدين، ويقوم بدفع الجلد بلطف، وتدليك الوجه، مع شد فتحات الأنف وأخذ النفس العميق من الأنف، وهذا الأمر يتكرر 10 مرات.

-تمارين الفم:



في حالة تعرض مريض العصب السابع من مواجه صعوبة عند تناول الطعام والشراب، يجب تحريك العضلات الخاصة بالفم، ويجب تكرارها كثيرا، وتتم عن طريق فتح الفم مع ابتسامة وغلقه وتكرار هذا الأمر، إخراج اللسان للأسفل تجاه الذقن ورجوعة ، تحريك الفم في كل الاتجاهات.