للراغبين فى التخلص من الوزن الزائد.. البرقوق هيساعدك ويمدك بالفيتامينات

فاطمة ياسر

البرقوق من الفواكه ذات المذاق المميز، وله الكثير من العشاق الذين يتناولونه بشكل دائم، وهو من الفواكه الصيفية، كما أنه غنى بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، لذا فهو خيار غذائى رائع للراغبين فى التخلص من الوزن الزائد، لأنه يمد الجسم بجميع ما يحتاجه الجسم.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " Verywellfit "، والذى أكد أن البرقوق يحتوى على البوتاسيوم، والألياف، والبروتين، وفيتامين أ، وسي، والكالسيوم والحديد، لذا فتناولك يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في يومه.

وأكد التقرير أن البرقوق من الفواكه التى تساعد الجسم على التخلص من الوزن الزائد، والسبب أنه منخفض السعرات الحرارية، لذا فتناوله أثناء اتباعك للحميات الغذائية يعد خيارا غذائيا رائعا.

وأشار التقرير إلى أن البرقوق، يساهم بشكل كبير فى حماية الأشخاص الذين يتعادون على تناوله فى تنظيم نسبة الكولسترول والصوديوم، ويقلل من فرص الإصابة بالقلب، لأنه يعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم.

وأخيرا يعد البرقوق جيدا لمرضى السكر، لأنه لا يحتوى على مستويات منخفضة من السكر، لذا فهو آمن على مرضى السكرى، ولا يشكل أى خطر عليهم.