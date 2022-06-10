اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن نمو إيرادات قناة السويس رغم الحرب الأوكرانية

الجمعة، 10 يونيو 2022 07:00 م
كل ما تريد معرفته عن نمو إيرادات قناة السويس رغم الحرب الأوكرانية سفن قناة السويس
كتب مدحت عادل

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أدت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وخاصة سلاسل الإمداد، وعلى الرغم من حالة الترقب التي تعيشها خطوط الشحن العالمية تحسبًا لتلك الحرب إلا أن الممر الملاحي لقناة السويس واصلت مؤشراته في الصعود، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن كيفية مواصلة قناة السويس مستوى الصعود.

س. كم سجلت حمولات السفن المارة بقناة السويس منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية؟

ج. حققت حمولة السفن العابرة لقناة السويس ارتفاعا طفيفا في شهر أبريل الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووصلت حمولة السفن العابرة إلى 114.6 مليون طن، بينما كانت نحو 110.2 مليون طن في شهر أبريل عام 2021، بزيادة بلغت نحو 4.4 ملايين طن.


هل تأثرت عائدات عبور قناة السويس منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية؟

تؤكد البيانات أن عائدات قناة السويس سجلت مستويات قياسية حيث بلغت نحو 11.6 مليار جنيه في شهر أبريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.


س. وماذا عن أعداد السفن المارة لقناة السويس ؟

ج. توضح بيانات الإحصاء، أن قناة السويس ارتفع عدد السفن المارة بها ليسجل نحو 1402 سفينة في شهر أبريل الماضي، بينما كانت 1395 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 7 سفن. 


س. كم بلغ عدد ناقلات البترول التي مرت القناة خلال الفترة المذكورة؟

ج. سجل عدد ناقلات البترول العابرة أيضا ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ نحو 527 ناقلة بترول في شهر ابريل الماضي، بينما كانت نحو 419 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 108 ناقلة بترول.


س. ما هي تطورات عائدات قناة السويس منذ بداية العام الجارى؟

ج. بدأت عائدات قناة السويس في الارتفاع لتسجل 8.6 مليار جنيه في فبراير الماضي، مقابل 8.5 مليار جنيه في يناير الماضي، كما واصلت الارتفاع بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية وسجلت نحو 10 مليار جنيه في مارس الماضي، وانتهاء بـ11.6 مليار جنيه في ابريل الماضي.

 


الحرب الاوكرانية

قناة السويس

ايرادات قناة السويس

سفن قناة السويس



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