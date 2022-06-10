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الحكومة تنفى إسناد إدارة الممر الملاحى لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:40 م
الحكومة تنفى إسناد إدارة الممر الملاحى لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية، مُشددةً على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُشيرةً إلى تحقيق القناة نمواً خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6% ، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال شهر مايو 2022.
 
وفي سياق متصل، شهدت القناة يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال (FPSO) بعبور الوحدة الأحدث في العالم (ENERGEAN POWER) ضمن قافلة الجنوب، والتي مثلت تحدياً لقناة السويس في تسهيل عبور صعب لسفينة الغاز الطبيعي المسال، والتي يصل ارتفاعها الي 69.5 متراً وغاطس يصل إلى 18.5 متر، واستغرق عبورها 26 ساعة.
 
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هيئة قناة السويس

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



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