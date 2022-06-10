قوى عظامك واتبع هذه النصائح للحفاظ عليها

فاطمة ياسر

الحفاظ على صحة العظام من أهم الحيل التى يجب القيام بها، للحد من التعرض للهشاشة والضعف العام فى العظام، والتعرض للكسر، وخلال التقرير التالي سنتعرف على أبرز وأهم النصائح الصحية التى تساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بهشاشة العظام، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

- تناول السلطة الخضراء:

الخضروات تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة للجسم، التى تساهم بشكل كبير فى توفير الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، ونجد أن الكالسيوم وفيتامين سى وفيتامين د من أهم هذه العناصر التى يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام، لذا عليك تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا.

- اتباع تمارين رفع الأثقال:

يساعد هذا التمرين فى زيادة كثافة المعادن بالعظام، ويقلل من فرص الإصابة بالالتهابات، كما أنه يعزز نمو العظام، وتقوية صحته، وتقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام.

- تناول الكالسيوم:

أكثر قدر الإمكان من تناول الحليب ومشتقاته، لأنه يساهم بشكل كبير فى تقوية وكثافة صحة العظام.

- تناول فيتامين د:

يعد من أهم الفيتامينات التي تساعد في الحصول علي صحة عظام قوية وصحية، لذا لا تتردد في تناول الأطعمة الغنية به ومنها البيض، والأسماك.

- تخلص من الوزن الزائد:

يعد الوزن الزائد من أبرز الأضرار الناتجة عن تقليل كثافة العظام، لذا تخلص منه للحصول على صحة عظام قوية.