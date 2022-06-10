قطع مياه الشرب عن 10 مناطق شرق أسوان لمدة 12 ساعة مساء اليوم للصيانة

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قيامها باستكمال أعمال الإحلال والتجديد بخط المياه الحلقى بشارع السماد، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن 10 مناطق شرق مدينة أسوان.

وأوضح بيان شركة مياه الشرب بأسوان، أن المناطق التى ستشمل قطع المياه هى: "السيل الجديد – الزيداب – تقسيمات الصداقة الجديدة – عزبة الوادى – شارع السماد من مزلقان السيل الجديد وحتى كوبرى الإسعاف – مستشفى الصدر – خور عواضة – الأمبركاب – الخطارية – السيل الريفى".

وأشارت الشركة فى بيانها إلى أن قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.