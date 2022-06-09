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قطع مياه الشرب غدا عن عين شمس الشرقية ومناطق أخرى بالقاهرة 6 ساعات

الخميس، 09 يونيو 2022 01:00 ص
قطع مياه الشرب غدا عن عين شمس الشرقية ومناطق أخرى بالقاهرة 6 ساعات انقطاع مياه الشرب - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد عدة مناطق بالقاهرة انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع نظراً لقيامها بأعمال صيانة بخط قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.
 
وسيتم انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية بالكامل – الشيراتون – الكلية الحربية)، وذلك اعتبارا من غد الجمعة الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت. 
 
وأكدت الشركة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

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