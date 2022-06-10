فوائد القهوة للبشرة.. منها منع شيخوخة الجلد

كتبت فاطمة خليل

تناول فنجان من القهوة في الصباح من العادات اليومية التى قد تساعدنا على الاستيقاظ والبقاء نشيطين ما قد لا تدركه هو أنه يمكن استخدامه أيضًا كمكوِّن لتنشيط البشرة، والقهوة من أهم مكونات العناية بالبشرة وهو مصدر غني لمضادات الأكسدة التي تفيد البشرة بعدة طرق، في هذا التقرير نتعرف على فوائد القهوة للبشرة، بحسب موقع "Health".

فوائد القهوة للبشرة



1. تقشير الوجه



القهوة مقشر رائع للوجه لأنها تقشر البشرة، يقشر خلايا الجلد بلطف ويزيل الشوائب، ويترك البشرة ناعمة ومنتعشة، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في تحسين مظهر السيلوليت وشد بشرتك.

2. جعل البشرة لامعة



يقلل قناع القهوة من التهاب الجلد ويعزز الدورة الدموية مما يضيق الأوعية الدموية ويمنح البشرة إشراقًا أكثر إشراقًا. كما أنه يقلل من علامات التعب.

3. منع شيخوخة الجلد



القهوة غنية بمضادات الأكسدة مثل الفينولات التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية البشرة من التلف. نتيجة لذلك ، يمكن تجنب الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجلد المترهل. في الواقع ، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في القهوة أن تساعد في محاربة حب الشباب ، وزيادة تكوين الكولاجين ، وتقليل فرط تصبغ الجلد.

4. تقليل الهالات السوداء



تشتهر القهوة أيضًا بقدرتها على ترطيب وشفاء وتقوية لون البشرة. في الواقع ، إنه علاج فوري للعيون المنتفخة ورائع لعلاج الهالات السوداء.

5. يقلل من التهاب الجلد



تقلل مقشرات القهوة من علامات التمدد والسيلوليت مؤقتًا وتمنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة.